Explosion in Pflegeheim: Mindestens zwei Tote

Bei einer schweren Explosion und einem Brand in einem US-Pflegeheim nahe der Stadt Philadelphia sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und mehrere verletzt worden. Das teilten die Feuerwehr und Pennsylvanias Gouverneur Josh Shapiro nach einer ersten Bilanz mit.

Als mögliche Ursache der Explosion am Dienstagabend wird ein Gasleck vermutet. Nach Angaben der Behörden wurde das Gebäude bei dieser und einer weiteren Detonation schwer beschädigt und teils zerstört.