Drei Tote bei Dacheinsturz in der Slowakei

Die Männer konnten nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden, wie die Agentur TASR am Dienstag unter Berufung auf die Feuerwehr berichtete.

Eine Person wurde demnach lebend befreit und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Tote zwischen 23 und 41 Jahren alt

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen auf dem Gelände zum Zeitpunkt des Einsturzes Bauarbeiten stattgefunden haben. Die getöteten Männer waren demnach 23, 31 und 41 Jahre alt. Zu dem Unglück kam es einen Tag vor dem Heiligen Abend in Veľké Kapušany.