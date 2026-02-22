"Kann extrem gefährlich werden": US-Bürgermeister warnt Einwohner

An der Ostküste der USA haben sich die Menschen am Samstag auf einen weiteren heftigen Schneesturm eingestellt. Großstädte wie New York, Philadelphia, Boston und die US-Hauptstadt Washington bereiteten sich auf neue Schneefälle am Sonntag und starken Wind vor. "Zwischen 30 und 60 Zentimeter Schnee" könnten in Boston fallen, warnte der Nationale Wetterdienst. In einigen Gebieten entlang der Ostküste könne es "praktisch unmöglich" werden, sich fortzubewegen.

"Kann extrem gefährlich werden"

Außerdem könne es wegen des schweren, nassen Schnees zu zahlreichen Stromausfällen kommen, warnte der Wetterdienst zudem. An der Küste in Staaten wie Delaware und New Jersey drohten auch Überschwemmungen. Rund 50 Millionen US-Bürger leben im Einflussbereich des herannahenden Sturms, der sich vor der Ostküste Nordamerikas bildet.