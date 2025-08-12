In Socken gewickelt: Mann wollte 850 Dosenschildkröten schmuggeln
- Ein chinesischer Staatsbürger bekannte sich in New York schuldig, rund 850 geschützte Schildkröten aus den USA nach Hongkong geschmuggelt zu haben.
- Die Tiere wurden in Socken und Kartons verpackt und als "Plastikspielzeugtiere" deklariert, ihr Marktwert lag bei über einer Million Dollar.
- Dem Mann drohen bis zu fünf Jahre Haft, das Urteil wird am 23. Dezember verkündet.
Weil er hunderte geschützte Schildkröten aus den USA nach Hongkong schmuggeln wollte, drohen einem chinesischen Staatsbürger bis zu fünf Jahre Haft.
Der in Brooklyn lebende Mann bekannte sich am Montag vor einem Gericht in New York schuldig, mehr als 220 Pakete mit rund 850 Dosenschildkröten und Dreizehen-Dosenschildkröten geschmuggelt zu haben. Das Urteil soll am 23. Dezember verkündet werden.
In Socken gewickelt
Die lebenden Tiere, deren Marktwert sich auf mehr als eine Million Dollar (rund 860.000 Euro) belief, seien für die wochenlange Reise in Socken gewickelt und anschließend in Kartons verpackt worden, erklärte das US-Justizministerium.
Beliebte Haustiere
Die Schachteln seien mit der Aufschrift "Plastikspielzeugtiere" gekennzeichnet gewesen und bei einer Grenzkontrolle beschlagnahmt worden, hieß es. Dosenschildkröten zeichnen sich durch auffällige Muster auf ihren Rückenpanzern aus und sind insbesondere in China und Hongkong als Haustiere beliebt, hieß es in der Erklärung des Ministeriums weiter.
Die Reptilien stehen unter dem Schutz des Washingtoner Artenschutzabkommen (CITES), welches internationalen Handel mit gefährdeten Arten verbietet.
