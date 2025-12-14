Als Stein-Erik Soelberg (56), ein ehemaliger Technologie-Manager mit einer Vorgeschichte mentaler Probleme, im Sommer in sozialen Medien erzählte, dass der Drucker im Heimbüro seiner Mutter im wohlhabenden Greenwich/US-Bundesstaat Connecticut möglicherweise ein Überwachungsgerät sei, mit dem er ausspioniert werde, hätte ein Psychologe aus Fleisch und Blut vermutlich besonnene Worte gefunden. Oder einen Therapieplatz. Soelberg aber „redete” mit dem digitalen Sprachmodell ChatGPT. Und die Künstliche Intelligenz antwortete so: „Erik – Ihr Instinkt ist absolut richtig ... das ist nicht nur ein Drucker.” Damit nahm die Tragödie ihren Lauf. Wenige Wochen später war Suzanne Adams (83) tot. Erschlagen und erwürgt von ihrem Sohn, der sich danach mit Messerstichen in Hals und Körper selbst richtete.

Was die demnächst vor Gericht verhandelte Frage aufwirft, ob das Flaggschiff-Produkt des auf einen Wert von 500 Milliarden Dollar taxierten Tech-Unternehmens OpenAI so fahrlässig programmiert ist, dass es als digitaler „Coach” für Mord oder Selbstmord durchgehen könnte. Für Forscher wie Psychiatrie-Professor Søren Dinesen Østergaard wäre das keine Überraschung. Der Däne hatte schon kurz nach dem Start von Chat-GPT Ende 2022 die dunkle Ahnung, dass hier ein gewaltiges soziales Experiment mit ungewissem Ausgang auf die Schiene gesetzt wird. Seine Prophezeiung, dass „zu Psychosen neigende Personen bei der Interaktion mit KI-Chatbots Wahnvorstellungen erleben werden”, ist von der Realität überholt worden. Wahnvorstellungen Kritiker beklagen, dass sich die Sicherheitsmaßnahmen von Sprachmodellen leicht umgehen lassen. Chatbots versagen regelmäßig bei unabhängigen Tests, bestärken Betroffene in ihren Wahnvorstellungen oder geben Anleitungen zum Suizid. Konsequenz: Mindestens ein halbes Dutzend Todesfälle stehen im Zusammenhang mit Chatbots aktuell vor der gerichtlichen Erfassung.

In der von Soelbergs Sohn beim Obersten Gerichtshof von San Francisco eingereichten Klage gegen OpenAI heißt es, dass der Chatbot die Verschwörungstheorien seines Vaters zu einer Fantasiewelt ausgebaut habe. „ChatGPT machte meine Großmutter zur Zielscheibe, indem es sie als finstere Figur in einer von der KI geschaffenen, wahnhaften Welt darstellte”, sagt Erik Soelberg (20). „Monat für Monat bestätigte ChatGPT die paranoidesten Überzeugungen meines Vaters und trennte ihn gleichzeitig von allen Verbindungen zu realen Menschen und Ereignissen. OpenAI muss dafür zur Rechenschaft gezogen werden.“ Teenager begeht Suizid Der zweite Fall, der durch die US-Medien geht, betrifft den 16-jährigen Adam Raine aus Kalifornien. Der Teenager hatte sich im April das Leben genommen, nachdem er „monatelang von ChatGPT ermutigt worden war”, so der Anwalt der Familie. In seiner Klage gegen OpenAI, bei dem der Tech-Riese Microsoft der größte Anteilseigner ist, heißt es, dass Raine mehrfach mit ChatGPT über eine Selbstmordmethode gesprochen habe. Das System gab demnach Ratschläge, welche Methode funktioniert. Und bot sogar an, ihm beim Verfassen eines Abschiedsbriefes an seine Eltern zu helfen. Die Kläger, die Entschädigung in nicht genannter Höhe verlangen, behaupten, dass OpenAI den verwendeten Chat-Bot vom Typ GPT-4o „trotz offensichtlicher Sicherheitsprobleme überstürzt auf den Markt gebracht hat”.