29-jähriger US-Schachgroßmeister Naroditsky überraschend gestorben
Naroditsky war schon mit 18 Jahren Großmeister. Er war auch ein bekannter Schach-Influencer mit einer halben Million Follower.
Der US-Schachgroßmeister Daniel Naroditsky ist im Alter von 29 Jahren gestorben. Das gab sein Club Charlotte Chess Center mit Verweis auf die Familie bekannt. Naroditsky sei unerwartet gestorben, eine Todesursache wurde nicht genannt.
