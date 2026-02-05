Welt

"Müssen wissen, dass sie lebt": US-Moderatorin appelliert an Entführer ihrer Mutter

U.S. journalist and television host Savannah Guthrie speaks in a video message addressing anyone who might be holding her elderly mother
US-Moderatorin Savannah Guthrie verlangt in einer Botschaft einen Lebensbeweis für ihre 84‑jährige Mutter Nancy, die offenbar aus ihrem Haus in Arizona entführt wurde.
05.02.26, 06:08

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zusammenfassung

  • US-Moderatorin Savannah Guthrie appelliert öffentlich an die Entführer ihrer Mutter und bittet um Kontaktaufnahme.
  • US-Präsident Trump hat sich in den Fall eingeschaltet und Unterstützung der Bundesbehörden zugesichert.
  • Die Polizei geht von einer Entführung aus, das Motiv ist unklar, und Guthrie verzichtet wegen der Sorge um ihre Mutter auf die Olympischen Winterspiele.

Die US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie hat sich nach dem plötzlichen Verschwinden ihrer Mutter mit einer emotionalen Botschaft an den oder die noch unbekannten Entführer gewandt. 

"Wir müssen zweifelsfrei wissen, dass sie lebt und dass Sie sie (in ihrer Gewalt) haben", sagte Guthrie in einem Video, das auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht wurde. "Wir möchten von Ihnen hören und sind bereit zuzuhören. Bitte melden Sie sich bei uns."

"Sind bereit, zu reden"

Selbst US-Präsident Donald Trump hat sich inzwischen in den Fall eingeschaltet, der seit Tagen landesweit Schlagzeilen macht. Laut dem Sender CNN wurden Erpresserschreiben an mehrere Medien geschickt, deren Echtheit noch nicht bestätigt ist.

"Wir sind bereit, zu reden", sagte Guthrie in dem Video, das binnen kürzester Zeit in den Abendprogrammen großer US-Fernsehsender wie CNN und Fox News landete. Sie betonte aber auch, dass Stimmen und Bilder leicht manipuliert werden könnten - und forderte deshalb einen Beweis dafür, dass ihre 84 Jahre alte Mutter Nancy noch lebt. Zum Motiv hinter der mutmaßlichen Entführung ist bisher nichts bekannt.

Im Schlaf aus eigenem Haus entführt? Mutter von "Today-Show"-Moderatorin vermisst

Trump schaltet sich ein

Präsident Trump teilte auf der Plattform Truth Social mit er, habe sich persönlich in die Angelegenheit eingeschaltet und mit Guthrie gesprochen, die für den TV-Kanal NBC die Sendung "Today" moderiert. Er habe ihr die Unterstützung der Bundesstrafverfolgungsbehörden zugesichert. 

"Wir setzen alle Ressourcen ein, um ihre Mutter sicher nach Hause zu bringen." Die Gebete der Nation seien bei ihr und ihrer Familie. "GOTT SEGNE UND BESCHÜTZE NANCY", schrieb Trump.

A notice circulated by the Pima County Sheriffs Office requests information on the disappearance of Nancy Guthrie, the 84-year-old mother of U.S. journalist and television host Savannah Guthrie

Vor wenigen Tagen war bekanntgeworden, dass Nancy Guthrie verschwunden ist. Die Polizei geht davon aus, dass sie aus ihrem Haus im Bundesstaat Arizona entführt wurde. Wegen der Sorgen um ihre Mutter will Savannah Guthrie nicht wie geplant an der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Nord-Italien teilnehmen.

Mehr zum Thema

Donald Trump USA
Agenturen, sif  | 

Kommentare