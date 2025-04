Sintflutartige Regenfälle: Notstand auf spanischer Urlaubsinsel ausgerufen

Nach sintflutartigen Regenfällen ist auf der spanischen Kanarien-Insel Lanzarote der Notstand ausgerufen worden. Häuser wurden überflutet und Straßen in schlammige Flüsse verwandelt, nachdem am Samstag innerhalb von zwei Stunden sechs Zentimeter Regen gefallen war, teilten Rettungsdienste am Sonntag mit.

In der am stärksten betroffenen Region um den Touristenort Costa Teguise an der Ostküste der Insel fielen in kurzer Zeit fast 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Auch in der Inselhauptstadt Arrecife kam es zu Überflutungen. Dort wurden 61 Liter pro Quadratmeter registriert.