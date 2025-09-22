Schwere Unwetter in Norditalien: Erdrutsche und Schulen geschlossen

Italien erlebt einen wahren Herbsteinbruch. Schwere Unwetter haben in der Nacht auf Montag die norditalienischen Regionen heimgesucht.

In Ligurien blieben die Schulen geschlossen, dort kam es auch zu erheblichen Problemen im Bahnverkehr. Auf der Strecke zwischen der Hafenstadt Savona und Turin gab es Unterbrechungen, wie die Bahngesellschaft Trenitalia meldete. Der Fluss Bormida trat über die Ufer und sorgte für Verkehrsbehinderungen.

In der Gegend um den Comer See gab es Erdrutsche, die einige Straßen um den See blockierten, wie Medien berichteten. Bei der Feuerwehr gingen Hunderte Anrufe besorgter Einwohnerinnen und Einwohner ein.