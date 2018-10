Unwetter-Katastrophe auf Mallorca: Österreicher offenbar vermisst

Auch ein Österreicher soll vermisst werden. Seine Gruppe befand sich offenbar in einem Hotel und musste wegen der Wassermassen ihre Zimmer räumen und nach oben flüchten. Das Außenamt schaltete sich ein.

Viele Menschen verbrachten die Nacht auf ihren Hausdächern, berichteten Feuerwehrmänner. Dutzende Häuser mussten am Mittwoch evakuiert werden. Tennisstar Rafael Nadal twitterte: „Ein trauriger Tag“. Er stellte die Räumlichkeiten in seiner Tennis-Akademie in Manacor als Notunterkünfte zur Verfügung.

Das Unwetterrisiko bleibt weiter hoch, intensive Gewitter könnten entstehen. Auch für Ibizia und Formentera gibt es Sturmwarnungen. Die spanische Regierung schickte zur Unterstützung der Rettungsmannschaften eine Notfall-Einheit des Militärs.