Heftige Unwetter in Italien: Chaos in Rimini durch Sturm und Hagel

Ein heftiges Gewitter mit starkem Wind und Hagel ist in den frühen Morgenstunden des Sonntags über die norditalienische Adriaküste hinweggezogen. Besonders betroffen war die Gegend um Rimini. In einigen Gebieten verwandelten sich die Straßen in reißende Ströme, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Wegen eines umgestürzten Baums auf den Bahngleisen mussten Passagiere eines auf der Strecke Rimini-Ravenna stehenden Zuges in Sicherheit gebracht werden. Beim regionalen Bahnverkehr kam es zu erheblichen Problemen, wie die Feuerwehr berichtete.