Heftige Unwetter in Italien: Genua und Toskana schwer betroffen

Heftiger Dauerregen hat am Sonntag große Teile Liguriens getroffen und zahlreiche Schäden verursacht. Auch die Regionen Toskana und Emilia-Romagna waren betroffen. In Genua stürzte im Stadtteil Pegli eine Stützmauer ein. Mehrere Autos wurden beschädigt, die Versorgung mit Gas und Strom musste unterbrochen werden.

In Genua führten die starken Niederschläge zu überfluteten Straßen, die zeitweise wie fließende Bäche wirkten. Nahe der Standseilbahn Sant'Anna stürzte ein Baum um. Die Feuerwehr evakuierte Fahrgäste aus einer blockierten Kabine; verletzt wurde niemand. Der Betrieb der Anlage wurde vorübergehend eingestellt. Die Stadtverwaltung von Genua rief die Bevölkerung auf, unnötige Fahrten zu vermeiden und gefährdete Bereiche wie Unterführungen, Brücken und Flussufer zu meiden. Städtische Parks, Gärten und Friedhöfe bleiben geschlossen.