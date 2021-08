Unwetter in Deutschland: Anklagebehörde prüft Ermittlungsverfahren

Was die mögliche Einleitung eines Ermittlungsverfahrens angeht, sollen in der Prüfung durch die Staatsanwaltschaft neben der "umfangreichen Presseberichterstattung" auch Feststellungen aus Todesermittlungsverfahren sowie allgemeine polizeiliche Hinweise aus der Katastrophennacht vom 14./15. Juli einbezogen werden. Gegen wen sich der Anfangsverdacht richtet, wurde in der Mitteilung nicht gesagt.

Fragen zum Krisenmanagement

Am Wochenende waren erneut Fragen im Zusammenhang mit dem Krisenmanagement in der Nacht des Unwetters laut geworden. Nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" soll trotz präziser Warnungen erst spät der Katastrophenfall ausgerufen worden. Die Kreisverwaltung habe neben online veröffentlichten Informationen im Laufe des Abends mehrere automatisierte E-Mails des zuständigen Landesamts für Umwelt erhalten, in denen auch der prognostizierte enorme Pegelstand von fast sieben Metern mitgeteilt worden sei, heißt es in dem Bericht. Die Kreisverwaltung wollte diesen Bericht am Sonntag nicht kommentieren und hatte auf einen späteren Zeitpunkt verwiesen.