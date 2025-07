"Unruhe gestiftet": Passagier auf Glasgow-Flug verhaftet

In Schottland ermitteln nach Polizeiangaben Anti-Terror-Kräfte zu einem Vorfall auf einem Flug von London nach Glasgow. Wie die schottische Polizei am Sonntag erklärte, wurde sie alarmiert, nachdem ein Mann gegen 8.20 Uhr in der Früh auf dem Flug "Unruhe gestiftet" habe.

Der 41-Jährige sei nach der Landung festgenommen worden, die Ermittlungen liefen weiter.