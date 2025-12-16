Mit 12 Jahren: Deutschlands jüngste Maturantin studiert VWL
Zusammenfassung
- Lina Heider, zwölf Jahre alt, studiert VWL an der Uni Bonn nach nur sechs Jahren Schulzeit und Schulabschluss mit elf Jahren.
- Die höchstbegabte Schülerin übersprang mehrere Klassen und zeigte schon früh außergewöhnliche intellektuelle Fähigkeiten.
- Lina fühlt sich an der Uni wohl, plant den Bachelor und interessiert sich für weitere Studienfächer sowie einen Auslandsaufenthalt.
Lina Heider ist zwölf Jahre alt und studiert jetzt VWL (Volkswirtschaftslehre) an der Uni Bonn im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Im Sommer hatte sie als Elfjährige und damit wohl jüngste Maturantin Deutschlands ihr Abschlusszeugnis erhalten - nach nur sechs Jahren Schulzeit. Das Studium gefalle ihr sehr gut, sagt Lina: "Es macht Spaß und ist besser als in der Schule." Denn dort habe sie sich zuletzt "durchgehend gelangweilt".
An der Uni dagegen könne sie viel mehr selbst organisieren und der Inhalt sei komplexer. Schon als Schülerin hatte sie im Rahmen eines Begabten-Sonderprogramms Uni-Kurse belegt.
Von der ersten in die fünfte Klasse
Die Zwölfjährige gilt als höchstbegabt, sie hat also einen sehr hohen Intelligenzquotienten (IQ). Ihre Schulzeit dauerte nur sechs Jahre. Zunächst sprang sie von der ersten in die fünfte Klasse, von dort in die achte, zehnte, elfte und schließlich zwölfte - zu diesem Zeitpunkt macht man in Deutschland das Abitur, die österreichische Matura.
Der Wissensdurst der jungen Studentin gilt als äußerst ausgeprägt. Nach Angaben der Familie wollte sie schon im Alter von einem Jahr gern Bücher mit viel Text vorgelesen bekommen. Mit zwei Jahren habe sie bis zehn rechnen können. Mit elf Jahren hat sie den Angaben zufolge unter anderem "Faust I" und "Faust II" gelesen.
Nächstes Ziel ist der Bachelor
Der große Altersunterschied zu den anderen Studentinnen und Studenten an der Uni sei für sie kein Problem, meint Lina. Sie sei daran gewöhnt, viel mit Älteren zusammen zu sein. Zwei Schulfreundinnen, mit denen sie den Schulabschluss gemacht hat, seien ebenfalls an ihrer Uni, und sie habe auch schon neue Leute kennengelernt. "Ich hatte noch nicht das Gefühl, ausgeschlossen zu werden."
Zunächst möchte Lina den Bachelor machen und danach eventuell eine Weile ins Ausland gehen. Außerdem interessiere sie sich auch noch für eine Reihe anderer Studienfächer, etwa Bio, Germanistik sowie Politik und Gesellschaft.
