Mit 12 Jahren: Deutschlands jüngste Maturantin studiert VWL

Lina Heider ist zwölf Jahre alt und studiert jetzt VWL (Volkswirtschaftslehre) an der Uni Bonn im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen. Im Sommer hatte sie als Elfjährige und damit wohl jüngste Maturantin Deutschlands ihr Abschlusszeugnis erhalten - nach nur sechs Jahren Schulzeit. Das Studium gefalle ihr sehr gut, sagt Lina: "Es macht Spaß und ist besser als in der Schule." Denn dort habe sie sich zuletzt "durchgehend gelangweilt". An der Uni dagegen könne sie viel mehr selbst organisieren und der Inhalt sei komplexer. Schon als Schülerin hatte sie im Rahmen eines Begabten-Sonderprogramms Uni-Kurse belegt.

Von der ersten in die fünfte Klasse Die Zwölfjährige gilt als höchstbegabt, sie hat also einen sehr hohen Intelligenzquotienten (IQ). Ihre Schulzeit dauerte nur sechs Jahre. Zunächst sprang sie von der ersten in die fünfte Klasse, von dort in die achte, zehnte, elfte und schließlich zwölfte - zu diesem Zeitpunkt macht man in Deutschland das Abitur, die österreichische Matura. Der Wissensdurst der jungen Studentin gilt als äußerst ausgeprägt. Nach Angaben der Familie wollte sie schon im Alter von einem Jahr gern Bücher mit viel Text vorgelesen bekommen. Mit zwei Jahren habe sie bis zehn rechnen können. Mit elf Jahren hat sie den Angaben zufolge unter anderem "Faust I" und "Faust II" gelesen.