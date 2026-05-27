Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

USA: Tote nach Unglück in Verpackungsfirma

Die Zahl der Todesopfer ist nicht bekannt. Laut Feuerwehr wurden zehn Menschen verletzt, darunter auch ein Feuerwehrmann.
27.05.2026, 06:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Aftermath of a chemical tank rupture at the Nippon Dynawave Packaging pulp and paper mill in Longview

Zusammenfassung

  • Bei einem Unglück in einer Verpackungsfirma im US-Bundesstaat Washington gab es Tote und Verletzte, genaue Zahlen sind noch unbekannt.
  • Ein beschädigter Tank führte zu einem Einsatz der Feuerwehr, zehn Personen wurden abtransportiert, darunter ein Feuerwehrmann und neun Mitarbeiter.
  • Teams von Umweltministerium, Arbeitsschutzbehörde und Nationalgarde sind vor Ort; Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Behörden derzeit nicht.

Bei einem Unglück auf dem Gelände einer Verpackungsfirma im Nordwesten der USA hat es nach Behördenangaben Tote gegeben. Die Feuerwehr im US-Staat Washington teilte auf Facebook in einem Statement mit der Firma und den örtlichen Behörden mit, es gebe Tote und Verletzte. Eine genaue Anzahl wurde nicht genannt. Das genaue Ausmaß des Vorfalls ist ebenfalls noch unklar. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung gehe derzeit nicht aus.

Einsatzkräfte seien Dienstagfrüh (Ortszeit) zu der Firma in der Kleinstadt Longview gefahren, nachdem dort ein Tank beschädigt worden sei, hieß es weiter. Die Firma stellt Kartons für Flüssigkeiten her.

Nach Gasexplosion bei Firma in Leoben: Arbeiter gestorben

Feuerwehr: Breites Spektrum an Verletzungen

Zehn Personen wurden laut Feuerwehrangaben vom Einsatzort abtransportiert. Eine davon sei ein Feuerwehrmann, neun seien Mitarbeiter der Firma, sagte Feuerwehrchef Scott Goldstein. "Das Verletzungsspektrum reichte von lebensbedrohlichen, schweren bis hin zu leichten Verletzungen", sagte Goldstein auf Nachfrage von Journalisten. Zur Anzahl und Identität der Todesopfer äußerte sich Goldstein bisher nicht. Die Feuerwehr wollte Dienstagabend (Ortszeit) mit einem aktuellen Bericht vor die Journalisten treten.

Der Gouverneur des US-Staats, Bob Ferguson, sprach den Betroffenen auf der Onlineplattform X sein Mitgefühl aus. "Meine Gedanken sind bei den Arbeitern und ihren Familien sowie bei den Ersthelfern", schrieb Ferguson. Teams vom Umweltministerium und der Arbeitsschutzbehörde seien vor Ort, außerdem sei die Nationalgarde in Alarmbereitschaft versetzt worden.

Chaos nach Gas-Explosion: 82 Tote bei schwerem Minenunglück

Ebenfalls Gefahr einer Explosion in Kalifornien

In den vergangenen Tagen hatte bereits die drohende Explosion eines Chemietanks die Menschen im Süden Kaliforniens in Angst und Schrecken versetzt. Zehntausende Anrainer hatten ihre Häuser angesichts der Gefahr einer Explosion mit einer leicht entzündlichen Chemikalie verlassen müssen. Inzwischen durften fast alle Evakuierten wieder in ihre Häuser zurückkehren. Doch vollständige Entwarnung gab die Feuerwehr bisher nicht.

Facebook
Agenturen, bea  | 

Kommentare