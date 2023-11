Mann fährt Schwangere an: Mutter und Kind tot

Zu einem erschütternden Autounfall ist es am Sonntagabend im nordrhein-westfälischen Kreis Heinsberg gekommen. Ein erst 19-jähriger Autofahrer fuhr eine 31-jährige schwangere Frau an, die später im örtlichen Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlag. Nach Angaben der Polizei Heinsberg verstarb das ungeborene Baby noch an der Unfallstelle.

Den Informationen zufolge ereignete sich der Unfall in der Nähe einer Tankstelle, als die schwangere Frau den Fußgängerüberweg benutzte. Die genauen Umstände, die zu diesem Unfall führten, werden derzeit von den Ermittlungsbehörden untersucht.

➤ 17-Jähriger stirbt bei Flucht vor der Polizei, Lenker war erst 15