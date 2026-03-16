Schwerer Verkehrsunfall: Schwangere Frau (18) gestorben
Zusammenfassung
- Schwangere 18-Jährige und ihr ungeborenes Kind sterben nach schwerem Unfall in Löhne, NRW.
- Auto prallt gegen Baum, insgesamt vier weitere junge Insassen verletzt, darunter eine lebensgefährlich.
- Polizei ermittelt, ob die aus dem Wagen geschleuderten Frauen angeschnallt waren.
Bei einem Unfall mit einem PS-starken Auto ist eine schwangere 18-Jährige in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) gestorben. Vier weitere junge Menschen in dem Fahrzeug wurden verletzt, als das Auto gegen einen Baum prallte.
Der 19 Jahre alte Fahrer habe am Sonntagabend gegen 18 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte und Ersthelfer eilten daraufhin zu der Unfallstelle im ostwestfälischen Löhne.
Bei der Kollision mit dem Baum am rechten Fahrbahnrand wurde laut Tagesschau die hintere rechte Tür des Wagens abgerissen. Der Audi schleuderte zurück auf die Straße und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen.
Schwangere erlag im Spital ihren Verletzungen
Zwei Frauen auf dem Rücksitz seien bei dem Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Die schwangere 18-Jährige und ihr ungeborenes Kind starben laut Polizei an den Folgen der Verletzungen, außerdem wurde eine 21-Jährige schwer verletzt. Ob die Frauen angeschnallt gewesen seien, werde nun ermittelt. Auch die drei jungen Männer, die mit im Auto saßen, wurden in Kliniken gebracht. Sie wurden teilweise schwer verletzt.
Wie es zu dem Unfall kam, müssen Ermittler der Polizei nun herausfinden. Ein Unfallaufnahme-Team der Polizei sicherte laut Tagesschau mittels modernster Technik bis in die späten Abendstunden die Unfallspuren.
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