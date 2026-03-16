Schwerer Verkehrsunfall: Schwangere Frau (18) gestorben

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Bei einem Unfall mit einem PS-starken Auto ist eine schwangere 18-Jährige in Nordrhein-Westfalen (Deutschland) gestorben. Vier weitere junge Menschen in dem Fahrzeug wurden verletzt, als das Auto gegen einen Baum prallte.

Der 19 Jahre alte Fahrer habe am Sonntagabend gegen 18 Uhr die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei gegen einen Baum geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Rettungskräfte und Ersthelfer eilten daraufhin zu der Unfallstelle im ostwestfälischen Löhne. Bei der Kollision mit dem Baum am rechten Fahrbahnrand wurde laut Tagesschau die hintere rechte Tür des Wagens abgerissen. Der Audi schleuderte zurück auf die Straße und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen.