Nach Unfall: Fleischreste und Nuss-Nougat-Creme auf Autobahn

Bei einem Unfall zweier Lastwagen auf der Autobahn 7 bei Fulda sind am Dienstagabend Nuss-Nougat-Creme und Fleischreste auf der Fahrbahn verteilt worden. Wie die Polizei mitteilte, war aus vorerst unbekannter Ursache ein Sattelzug auf einen Pannen-Lkw auf dem Standstreifen aufgefahren.

Der Sattelzug kippte um, die Fleischstücke verteilten sich auf der Fahrbahn. Die beiden Fahrer wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei leicht verletzt. Der Pannen-Lkw auf dem Strandstreifen hatte laut Polizei einen "bekannten Nuss-Nougat-Brotaufstrich" geladen.