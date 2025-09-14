Bei einem schweren Unfall im Nordwesten des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen ums Leben gekommen.

Ein Auto sei in Bedburg-Hau nahe der niederländischen Grenze nach dem Überholen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und habe Feuer gefangen, teilte die Polizei am Sonntag mit.