Schwerer Verkehrsunfall: Auto prallte gegen Baum und fing Feuer, 3 Tote
Beim Überholen kam das Auto von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und fing Feuer. 3 Menschen kamen beim Unfall im deutschen Bedburg-Hau ums Leben.
Bei einem schweren Unfall im Nordwesten des deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen sind drei Menschen ums Leben gekommen.
Ein Auto sei in Bedburg-Hau nahe der niederländischen Grenze nach dem Überholen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und habe Feuer gefangen, teilte die Polizei am Sonntag mit.
Der 28 Jahre alte Fahrer sei in dem Auto gestorben. Zwei weitere Insassen im Alter von 49 und 15 Jahren seien aus dem Fahrzeug geschleudert worden und ebenfalls noch an der Unfallstelle gestorben.
Die genaue Ursache des Unfalls ist laut Polizei bisher unklar.
