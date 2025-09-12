Nach Streit am Parkplatz: 18-Jähriger fuhr Kind (12) mit Auto tot

Nach einem Streit auf einem Parkplatz in Niedernhall im deutschen Bundesland Baden-Württemberg soll ein 18-Jähriger einen zwölf Jahre alten Buben mit dem Auto verfolgt, angefahren und tödlich verletzt haben.

12-Jährigen mit Auto angefahren: 18-Jähriger festgenommen

Der Junge sei nach der Tat am Donnerstagabend festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Im Beisein seines zwei Jahre jüngeren Freundes sei der 18-Jährige auf dem Parkplatz mit dem Zwölfjährigen und seinem 13 Jahre alten Begleiter in Streit geraten.