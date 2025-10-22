Horror-Unfall: Frontal-Crash von 2 Reisebussen, mindestens 63 Tote
Bei einem Verkehrsunfall in Uganda sind nach Polizeiangaben mindestens 63 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden, als zwei Reisebusse Mittwochfrüh auf einer Autobahn in dem ostafrikanischen Staat frontal zusammenstießen, teilte die Polizei im Onlinedienst X mit.
Zum Unglück kam es kurz nach Mitternacht auf der Autobahn zwischen der Hauptstadt Kampala und der 650 Kilometer entfernten Stadt Gulu. Die beiden Busse seien bei einem Überholmanöver frontal ineinander gekracht. In den Unfall waren überdies ein Lastwagen und ein Auto verwickelt.
Ersten Erkenntnissen zufolge versuchte der Fahrer des von der Hauptstadt Kampala nach Gulu fahrenden Busses, einen Lkw zu überholen. Zeitgleich versuchte ein Bus aus der Gegenrichtung, ein anderes Fahrzeug zu überholen. Auf den schlechten Straßen im Osten Afrikas kommt es häufig zu Verkehrsunfällen.
Kommentare