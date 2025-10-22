Horror-Unfall: Frontal-Crash von 2 Reisebussen, mindestens 63 Tote

Bei einem Verkehrsunfall in Uganda sind nach Polizeiangaben mindestens 63 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mehrere Menschen verletzt worden, als zwei Reisebusse Mittwochfrüh auf einer Autobahn in dem ostafrikanischen Staat frontal zusammenstießen, teilte die Polizei im Onlinedienst X mit.

Zum Unglück kam es kurz nach Mitternacht auf der Autobahn zwischen der Hauptstadt Kampala und der 650 Kilometer entfernten Stadt Gulu. Die beiden Busse seien bei einem Überholmanöver frontal ineinander gekracht. In den Unfall waren überdies ein Lastwagen und ein Auto verwickelt.