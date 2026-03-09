Schwere Überschwemmungen in Kenia: 45 Tote

Bei schweren Überschwemmungen in Kenia sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, mussten mehr als 2.200 Menschen wegen der Wassermassen ihre Häuser verlassen. In Kenias Hauptstadt Nairobi hatte es am Freitagabend so stark geregnet, dass sich Straßen in reißende Flüsse verwandelten und Tausende Häuser und Geschäfte überschwemmt wurden. Betroffen waren sowohl Nairobis Armenviertel als auch wohlhabendere Wohngegenden.

Bis Sonntag waren nach Polizeiangaben 23 Tote geborgen worden. Am Montag stieg die Zahl der Toten nach Angaben eines Polizeisprechers auf 45.