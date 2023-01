Überschwemmungen: Auckland im Ausnahmezustand

Der regenreichste Tag aller Zeiten

Der Freitag war der regenreichste Tag aller Zeiten, bei dem in der 1,6 Millionen Einwohner zählenden Stadt Niederschlagsrekorde gebrochen wurden: Am Flughafen von Auckland fielen in den 24 Stunden bis 9 Uhr am Samstag 249 mm, was den Höchstwert von 161,8 mm aus dem Jahr 1985 übertraf.