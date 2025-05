Frauen können auf der Fahrdienst-Plattform Uber ab sofort in mehreren Großstädten in Deutschland auswählen, ausschließlich von einer Fahrerin ans Ziel gebracht zu werden. Damit will Uber das Sicherheitsgefühl von Frauen insbesondere nachts stärken, teilte das Unternehmen mit. Einen Aufpreis zahlen sie demnach für eine Fahrt bei einer Fahrerin nicht. Sie müssten in der App lediglich ihr Geschlecht angeben.

In Österreich wird es die Option vorerst nicht eingeführt.