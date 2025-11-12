Ursache unklar: Militärflugzeug in Georgien abgestürzt - Besatzung tot

Beim Absturz eines türkischen Militär-Transportflugzeugs in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan ist die gesamte Besatzung ums Leben gekommen. Das türkische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Mittwoch Bilder der verstorbenen 20 Militärangehörigen auf der Plattform X. Der Absturz ereignete sich demnach bereits am Dienstag. Die Absturzursache ist laut der Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı noch nicht geklärt.

Bei der Maschine handelte es sich nach türkischen Angaben um ein Transportflugzeug des Typs C130. Der Flieger sei in Aserbaidschan mit Ziel Türkei gestartet. In den sozialen Medien kursierten Bilder, die den Vorfall zeigen sollen. Zu sehen ist, wie ein Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit senkrecht zu Boden stürzte. Die Aufnahmen können nicht verifiziert werden. Georgische und türkische Such- und Rettungsteams waren in die Region entsandt worden, so Anadolu Ajansı.