Ohnmachtsanfall im Oval Office: Trump-Pressekonferenz unterbrochen

Eine Pressekonferenz von US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus ist wegen eines Notfalls abrupt abgebrochen worden. Ein Mann, der hinter dem Präsidenten im Oval Office in einer Reihe mit Pharma-Managern stand, brach vor laufenden Kameras zusammen. Zu dem Zeitpunkt sprach Eli Lillys Unternehmenschef David Ricks über einen Deal zu Medikamenten für Gewichtsverlust - er unterbrach seine Rede. Mehrere Personen im Raum eilten dem Mann zu Hilfe.