Ärger bei Fahrgästen: Busfahrerin steigt plötzlich aus und holt sich Döner

Ein Döner wird mit einer Zange mit Fleisch gefüllt.
Kuriose Szene in Deutschland: Eine Busfahrerin verließ mitten im Berufsverkehr das Fahrzeug, die Fahrgäste blieben verwundert zurück.
17.12.25, 13:45
Das gibt es auch nicht alle Tage: Die Aktion einer Busfahrerin im deutschen Trier ließ viele Fahrgäste und Passanten ratlos zurück. Denn die Frau stieg mitten im Feierabendverkehr an der Haltestelle Südbahnhof plötzlich aus verließ das Fahrzeug. 

Der Grund: Die Busfahrerin marschierte zu einem naheliegenden Imbiss, betrat diesen und kam einige Minuten später mit einem Döner zurück. In ihrer Abwesenheit hatte sich bereits ein Rückstau gebildet.

Das berichten mehrere deutsche Medien. Die Stadtwerke Trier (SWT) bestätigten den Vorfall. Die Aktion sei verboten, während des Liniendienstes dürfen keine selbstständigen Pausen eingelegt werden. Ob es für die Fahrerin Konsequenzen gibt, ist nicht bekannt. Die SWT entschuldigte sich aber für den Vorfall.

kurier.at, best

