Das gibt es auch nicht alle Tage: Die Aktion einer Busfahrerin im deutschen Trier ließ viele Fahrgäste und Passanten ratlos zurück. Denn die Frau stieg mitten im Feierabendverkehr an der Haltestelle Südbahnhof plötzlich aus verließ das Fahrzeug.

Der Grund: Die Busfahrerin marschierte zu einem naheliegenden Imbiss, betrat diesen und kam einige Minuten später mit einem Döner zurück. In ihrer Abwesenheit hatte sich bereits ein Rückstau gebildet.