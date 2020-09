Trentino: Problembärin wird doch nicht getötet

Der Naturschutzverband Legambiente beauftragte seine Anwälte, den Trentiner Landeshauptmann anzuzeigen. Tierschützer hatten sich von Anfang an auf die Seite der Bärin gestellt, die am 22. Juni einen 59-Jährigen und seinen 28-jährigen Sohn im Tal Val di Sole angegriffen hatte. Der Vater erlitt bei dem Vorfall Knochenbrüche am Bein und tiefe Wunden. Der Sohn kam mit oberflächlichen Verletzungen davon.

Im Trentino leben rund 90 Bären in freier Wildbahn. Manchmal dringen sie in Wohngebiete ein und attackieren Nutztiere. Im Rahmen eines von der EU geförderten Projekts waren im Jahr 1999 ein Dutzend Bären aus Slowenien in die Region gebracht und ausgesetzt worden.