Eine Mutter war am Dienstagnachmittag mit ihrer sechsjährigen Tochter an der Küste von Essex in England für einen Spaziergang unterwegs, als das Mädchen plötzlich im nassen Sand steckenblieb und langsam einsank. Die Mutter, die sich nur wenige Meter hinter ihr befand, eilte sofort zur Hilfe. Dabei geriet sie jedoch selbst in den weichen Untergrund und konnte sich ebenfalls nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Mutter und Kind (6) steckten im Sand fest Laut einem Bericht der BBC war der Lkw-Fahrer Adrian Pikula mit seiner Tochter in der Nähe unterwegs, als er durch die Hilferufe auf die Notsituation aufmerksam wurde. "Sie steckte sehr tief im Schlamm, wahrscheinlich war etwa die Hälfte ihres Körpers darin. Natürlich gab es viel Aufregung. Die Leute schrien und riefen, und die Kinder weinten", schilderte der Augenzeuge.

Augenzeuge alarmiert Mitarbeiter eines Freizeitparks Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie das Mädchen zunächst über den Sand läuft und plötzlich steckenbleibt. Rund zwei Meter hinter ihr gerät dann auch die Mutter in den instabilen Untergrund und sinkt bis zur Hüfte ein, als sie verzweifelt versucht, ihr Kind zu erreichen. Adrian Pikula eilte zum nahegelegenen Freizeitpark Adventure Island UK und verständigte dort mehrere Mitarbeiter des Werkstattteams. Fünf Männer halfen bei der Bergungsaktion und konnten Mutter und Tochter schließlich mithilfe eines Seils aus dem Sand befreien.