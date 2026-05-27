Toter und Verletzte bei Kollision von Kleinbus und Pkw in Südtirol

Eine Person ist Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall im Südtiroler Bruneck getötet worden. Ein Kleinbus war auf der Pustertaler Straße SS49 offenbar mit zwei Pkw kollidiert, berichtete das Südtiroler Onlineportal "stol.it". Neben der tödlich verletzten Person gab es zehn weitere Verletzte.

Mehrere Schwerverletzte

Davon seien drei Personen schwer und drei Personen erheblich verletzt worden, hieß es. Details zum Unfallhergang waren noch unklar. Die betroffene Straße war vorübergehend gesperrt.