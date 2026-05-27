Toter und Verletzte bei Kollision von Kleinbus und Pkw in Südtirol
Eine Person ist Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall im Südtiroler Bruneck getötet worden. Ein Kleinbus war auf der Pustertaler Straße SS49 offenbar mit zwei Pkw kollidiert, berichtete das Südtiroler Onlineportal "stol.it". Neben der tödlich verletzten Person gab es zehn weitere Verletzte.
Mehrere Schwerverletzte
Davon seien drei Personen schwer und drei Personen erheblich verletzt worden, hieß es. Details zum Unfallhergang waren noch unklar. Die betroffene Straße war vorübergehend gesperrt.
Die Schwerverletzten seien ins Krankenhaus Bozen gebracht worden, die weiteren Verletzten in die Krankenhäuser von Brixen und Bruneck. Der Unfall hatte ein Großaufgebot an Einsatzkräften ausgelöst. Unter anderem waren Rettungsdienste, lokale Feuerwehren und zwei Notarzthubschrauber sowie die Notfallseelsorge an Ort und Stelle.
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