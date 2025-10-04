Tote und Verletzte nach Schüssen in Nizza

Zwei Menschen sind in der südfranzösischen Großstadt Nizza an der Côte d'Azur erschossen und fünf weitere durch Schüsse teils schwer verletzt worden. Es laufe eine Untersuchung wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung in einer organisierten Bande, hieß es von der Präfektur.

Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, sprach davon, dass die Tat einen Hintergrund in der Drogenkriminalität habe und automatische Waffen eingesetzt worden seien.