Tote und Verletzte nach Schüssen in Nizza
Zusammenfassung
- Zwei Tote und fünf Verletzte nach Schüssen in einem Problemviertel von Nizza, Verdacht auf organisierte Bandenkriminalität.
- Bürgermeister Estrosi sieht Zusammenhang mit Drogenkriminalität und fordert dauerhafte Polizeiverstärkung.
- Nach den flüchtigen Verdächtigen wird gesucht, Polizei wurde nach dem Vorfall verstärkt.
Zwei Menschen sind in der südfranzösischen Großstadt Nizza an der Côte d'Azur erschossen und fünf weitere durch Schüsse teils schwer verletzt worden. Es laufe eine Untersuchung wegen des Verdachts der vorsätzlichen Tötung in einer organisierten Bande, hieß es von der Präfektur.
Der Bürgermeister von Nizza, Christian Estrosi, sprach davon, dass die Tat einen Hintergrund in der Drogenkriminalität habe und automatische Waffen eingesetzt worden seien.
Er forderte eine permanente Verstärkung der Polizeikräfte in dem betroffenen Viertel. Nach dem Vorfall am späten Freitagabend war der Präfektur zufolge Verstärkung für die Polizei mobilisiert worden, um für Sicherheit im betroffenen Bereich zu sorgen.
Der Stadtteil gilt als Problemviertel und Schauplatz von Gewalttaten. Die Verdächtigen befanden sich französischen Medien zufolge auf der Flucht, nach ihnen wurde zunächst noch gesucht.
