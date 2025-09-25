In Japan hat die Polizei eine 75-jährige Frau festgenommen, die 20 Jahre lang die Leiche ihrer Tochter in einer Kühltruhe aufbewahrt haben soll. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte, hatten Ermittler die Leiche in einem Haus in der Präfektur Ibaraki nordöstlich von Tokio entdeckt. Die 75-Jährige gab demnach an, es handle sich um die sterblichen Überreste ihrer Tochter.

Die Tochter war nach Polizeiangaben 1975 geboren worden, sie wäre heute also 49 oder 50 Jahre alt. Zur Feststellung der Todesursache ordnete die Polizei eine Obduktion der schon verwesten Leiche an.