7 buddhistische Mönche bei Seilbahn-Unglück getötet

Bei einem Seilbahn-Unglück in Sri Lanka sind sieben buddhistische Mönche ums Leben gekommen, darunter drei Ausländer. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollten die Männer vom Waldkloster Na Uyana im Nordwesten Sri Lankas zum Meditieren auf einen Berg fahren.

Mönche aus Indien, Russland und Rumänien

Ersten Erkenntnissen zufolge riss ein Seilzug, so dass der Waggon mit hoher Geschwindigkeit bergab raste, entgleiste und gegen einen Baum prallte.

"In dem Waggon befanden sich 13 Mönche", sagte ein Polizeibeamter. Unter den sieben Toten seien Mönche aus Indien, Russland und Rumänien.