Tote und Verletzte nach Brand auf Hotel-Baustelle

Bei einem Brand auf einer Hotel-Baustelle in Südkorea sind am Freitag sechs Menschen ums Leben gekommen. Mehr als zwei Dutzend Bauarbeiter wurden nach Angaben der Feuerwehr verletzt, als das noch im Bau befindliche Banyan Tree Hotel in Busan aus zunächst ungeklärter Ursache in Brand geriet.

Beim Ausbruch des Feuers hatten sich nach Angaben der Feuerwehr etwa hundert Arbeiter auf der Baustelle aufgehalten.