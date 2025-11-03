Audrey Hepburns ikonischer Mantel: Toskanische Manufaktur Casentino schließt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die historische Textilmanufaktur Casentino, die den berühmten Wollstoff herstellte, aus dem Audrey Hepburn in "Frühstück bei Tiffany" ihren ikonischen orangefarbigen Mantel trug, muss nach über einem Jahrhundert schließen. Das Unternehmen aus dem toskanischen Bibbiena nahe Arezzo wurde 1906 gegründet. Die Schließung ist vor allem auf nicht mehr tragbare Energiekosten und historisch niedrige Umsätze zurückzuführen, so die Unternehmensführung.

Mitarbeiter entlassen Die verbleibenden Mitarbeiter wurden entlassen. Die Eigentümer Roberto Malossi und Andrea Fastoni betonen, dass die Manufaktur ohne konkrete Rettungsmaßnahmen liquidiert werden musste. Sie appellieren an die Öffentlichkeit, das Erbe des Casentino-Stoffs nicht zu vergessen, bevor die historischen Maschinen abgebaut werden.

Ein Stoff, der Geschichte schrieb Der Casentino-Stoff ist ein charakteristischer gekräuselter Wollstoff, ursprünglich aus den Tälern des toskanischen Apennin, und wurde zu einem Symbol für italienische Handwerkskunst und Eleganz. Schon in der Etrusker- und Römerzeit wurde dort Wolle verarbeitet. Im Mittelalter zahlten die Bewohner ihre Steuern in Stoffen anstatt in Geld. Der heute bekannte orange-rote Farbton entstand zufällig durch eine Mischung aus Alaun und ungenau dosierten Farbstoffen. Das Ergebnis begeisterte die Florentiner Damen und machte den Casentino-Stoff bald zu einem begehrten Modeartikel, geschätzt von Persönlichkeiten wie Giuseppe Verdi und Giacomo Puccini.