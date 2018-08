Tödliche Gefahr aus dem 3-D-Drucker

Für Bob Ferguson ein Unding. Der Justizminister des Westküsten-Bundesstaates Washington hat am Montag Klage eingereicht. Unterstützt von Massachusetts, Connecticut, New Jersey, Pennsylvania, Oregon, Maryland, New York und dem Hauptstadtbezirk DC will Ferguson verhindern, dass „gefährlichen Menschen der Zugang zu Waffen noch leichter gemacht wird“. Auch republikanisch regierte Bundesstaaten wie Iowa, Maine, New Mexico und Vermont schlossen sich an. Ihr Standardargument: Schon heute habe die Polizei Probleme beim Zurückverfolgen von Pistolen und Gewehren. Plastik-Waffen aus der 3-D-Schmiede, die mühelos jeden Metall-Detektor an Flughäfen und anderen sicherheitssensiblen Orten unerkannt passieren können, „haben keine Seriennummern und keine zertifizierten Werkstätten“.

Befürworter halten die Kritik für übertrieben. Im 3-D-Drucker gefräste Plastikwaffen seien nicht lange haltbar und letztlich wenig treffsicher. Darum müsse niemand eine massenhafte Verbreitung befürchten. „Weder Terroristen noch Straßengangs werden sich damit abgeben“, sagte ein Waffen-Experte im TV-Sender MSNBC.