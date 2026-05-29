Obduktion von gestrandetem Wal Timmy: "Wie eine Bombe zu entschärfen"

Seit 25 Jahren forscht der Biologe Peter Teglberg Madsen schon an Buckelwalen. Vermutlich hat kaum ein Fall dem Dänen jedoch so viel Aufmerksamkeit eingebracht wie jener des toten Wales "Timmy". Das Tier hatte lange vor der mecklenburgischen Küste gelegen und dabei Deutschland und darüber hinaus medial beschäftigt. Mit Duldung des Landesumweltministeriums hatte eine private Initiative das mehrfach gestrandete Tier aufwendig abtransportiert und im Meer freigesetzt. Rund zwei Wochen später strandete das Tier tot vor der dänischen Insel Anholt. Liegt im flachen Wasser Dort liegt der Kadaver nun seit etwa zwei Wochen im flachen Wasser. Am Wochenende soll er an Land gezogen werden. Danach sind gegen Ende der kommenden Woche wissenschaftliche Untersuchungen sowie die Entsorgung des Tieres geplant.

Biologe Madsen wird die Obduktion gemeinsam mit Tierärzten und weiteren Spezialisten durchführen – ein äußerst aufwendiges Verfahren, wie er gegenüber dem deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel erklärt. "Es ist wirklich anstrengende Handarbeit, einen Wal zu obduzieren, und wird etwa fünf bis sechs Stunden dauern. Danach ist man wirklich geschafft." Der Gestank sei überwältigend, "aber daran gewöhnt man sich". Zudem bestehe Explosionsgefahr. "Dabei fliegen dann kiloschwere Fleischbrocken durch die Luft, die können dich töten." Deshalb, so erklärt er, entgase man den Wal zu Beginn mit einem scharfen Sektionsmesser an einem langen Stiel. "Das ist Übungssache, wie eine Bombe zu entschärfen. Wir haben damit Erfahrung." Risiko für das Team Auch Krankheiten und Bakterien seien ein Risiko. Deshalb werde die Zahl der Menschen am Wal begrenzt. Das Team arbeitet in Schutzkleidung mit Schürzen, Masken und Handschuhen. Zuerst werde der Wal auf äußere Verletzungen untersucht, das Tier werde ausgemessen, sein Geschlecht werde bestimmt und Hautproben würden entnommen. Nach dem Entgasen wird mit einem Messer das Fleisch von den Knochen getrennt. Gehirn, Augen, Leber, Niere und Verdauungstrakt werden untersucht. Von allen Organen werden Proben entnommen und im Labor auf Krankheiten untersucht. Zum Schluss folge das Herz, so Madsen.