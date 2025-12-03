TikTok investiert Milliarden in Rechenzentrum in Brasilien

Die Social-Media-Plattform TikTok investiert mehr als 200 Milliarden Reais (umgerechnet rund 37,7 Milliarden Dollar bzw. 32,5 Mrd. Euro) in ein Rechenzentrum in Brasilien.

Das Rechenzentrum solle im Industrie- und Hafenkomplex von Pecem im nordöstlichen Bundesstaat Ceara gebaut und 2027 in Betrieb genommen werden, teilte der zum chinesischen ByteDance-Konzern gehörende Kurzvideodienst am Mittwoch bei einer Veranstaltung mit Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva mit.