TikTok investiert Milliarden in Rechenzentrum in Brasilien
Die Social-Media-Plattform TikTok investiert mehr als 200 Milliarden Reais (umgerechnet rund 37,7 Milliarden Dollar bzw. 32,5 Mrd. Euro) in ein Rechenzentrum in Brasilien.
Das Rechenzentrum solle im Industrie- und Hafenkomplex von Pecem im nordöstlichen Bundesstaat Ceara gebaut und 2027 in Betrieb genommen werden, teilte der zum chinesischen ByteDance-Konzern gehörende Kurzvideodienst am Mittwoch bei einer Veranstaltung mit Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva mit.
TikTok arbeite bei dem Vorhaben zusammen mit der Rechenzentrumsfirma Omnia, die zur Investmentgesellschaft Patria gehört, sowie dem Betreiber von Anlagen für erneuerbare Energien, Casa dos Ventos. Die Stromversorgung der Anlage solle ausschließlich aus erneuerbaren Energien von neuen, eigens dafür errichteten Windparks stammen.
