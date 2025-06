Visum abgelaufen: TikTok-Star Khaby Lame in den USA festgenommen

Weil das Visum des 25-jährigen Italieners abgelaufen sei, sei er am Freitag auf dem Flughafen von Las Vegas festgenommen worden, teilte die US-Einwanderungsbehörde am Samstag (Ortszeit) mit. Noch am Tag seiner Festnahme sei ihm die "freiwillige Ausreise" erlaubt worden und er habe das Land verlassen.

Lame hatte sich den Angaben zufolge seit dem 30. April in den Vereinigten Staaten aufgehalten. Der Italiener mit senegalesischen Wurzeln, der mehr als 162 Millionen Follower bei Tiktok hat, äußerte sich zunächst nicht zu seiner Festnahme.

Erfolgreichster Tiktoker der Welt

Lame ist durch seine kurzen Tiktok-Videos bekannt geworden, in denen er sich wortlos über die vielen inszenierten Anleitungen in Online-Netzwerken lustig macht. Die Idee dazu war ihm 2020 gekommen, als er seinen Fabrikjob verloren hatte und in seiner Plattenbau-Siedlung in Chivasso in der Nähe von Turin herumlief.

Seine kurzen Videos kamen gut an - und machten ihn zum Millionär. So verdiente Lame laut dem Wirtschaftsmagazin "Forbes" zwischen Juni 2022 und September 2023 etwa 16,5 Mio. Dollar (14,5 Mio. Euro) durch Marketing-Verträge mit Unternehmen.