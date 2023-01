Tierschützer warnen: Hühner-Boom nach Eierknappheit in Neuseeland

Sie zählen aktuell zu den begehrtesten Haustieren in dem südpazifischen Inselstaat: Während ein österreichisches Haushuhn in der Regel zwischen zehn und 15 Euro kostet, bezahlt man in Neuseeland derzeit zwischen 50 und 100 Dollar auf dem größten Online-Marktplatz TradeNow. Und das ist nur der Startpreis: Das Angebot der Verkäuferin aus Wellington läuft noch sechs Tage, bis zum Ablauf der Frist könnte sich der Preis verdoppeln.

Batteriehaltung verboten

Der Grund für das plötzliche Interesse der Neuseeländer an der Geflügelhaltung ist ein Gesetz, das mit Jahreswechsel in Kraft getreten ist: Seit 1. Jänner 2023 ist die Batteriehaltung von Legehennen – also drei bis sechs Tiere pro Käfig, angeordnet in mehreren Etagen – verboten. Bereits 2012 wurde das Verbot angekündigt, über 80 Prozent aller Legehennen wurden damals in Batteriehaltung gehalten.