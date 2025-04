In einer ersten Phase würden die Umstände der Tat vom 29. Juli "gründlich untersucht" , erklärte Innenministerin Yvette Cooper am Montag. Dabei werde es auch um die vorangegangenen Interaktionen des jungen Angreifers Axel Rudakubana mit den britischen Behörden gehen.

"Verhindern, dass so etwas wieder geschieht"

In der zweiten Phase der Untersuchung soll es um die Gründe gehen, die junge Menschen zu extremistischen Gewalttaten bringen. "Wir schulden es ihren Familien und allen, die von diesem schrecklichen Tag betroffen sind, schnell zu erfahren, was schiefgegangen ist", sagte Cooper mit Blick auf die Opfer des Angriffs in Southport. Dazu gehörten die Beantwortung schwieriger Fragen sowie Maßnahmen "um zu verhindern, dass so etwas jemals wieder geschieht". Geleitet wird die Untersuchung von dem Richter im Ruhestand, Adrian Fulford. Er hat die Befugnis, Zeugen zur Befragung vorzuladen.