Ein harmloser Tankstopp in Italien endete für einen Schweizer Autofahrer in einem teuren Ärgernis. Der 36-Jährige fuhr an einer Tankstelle in der Provinz Venedig vor, wollte seinen Wagen mit Diesel betanken – doch offenbar wurde ihm stattdessen Wasser in den Tank gefüllt.

Wasser statt Diesel getankt: Schaden von 1.200 Euro

„Kurz nach der Weiterfahrt leuchtete plötzlich ein Warnsignal auf, und mein Auto verlor sofort an Leistung“, berichtet der Mann gegenüber 20minuten. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Bei einer anschließenden Untersuchung stellte sich heraus: Wasser, nicht Diesel, war in den Tank gelangt.