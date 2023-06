Tagesrekord bei Bootsmigranten am Ärmelkanal in diesem Jahr

Die Zahl der Menschen, die an einem einzigen Tag den Ärmelkanal in kleinen Booten überquert haben, hat am vergangenen Wochenende einen Rekordwert für heuer erreicht. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Montag unter Berufung auf Behördenangaben meldete, überwanden am Sonntag 614 Menschen die Meerenge zwischen Frankreich und Großbritannien in zwölf Booten. Im Schnitt waren also 51 Menschen pro Boot unterwegs.