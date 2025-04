In der kurzen Sequenz, die in sozialen Medien verbreitet wurde, sind junge Menschen zu sehen, die zum Party-Hit "L'amour Toujours" von Gigi D'Agostino vor dem Lokal Pony in Kampen feiern.

Soweit nichts Ungewöhnliches. Jedoch wandelten die jungen Erwachsenen den Liedtext um – "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" lautete der Refrain.