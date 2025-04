Aufregung um rassistische Job-Anzeige: "Keine Hakennasen, Bimbos, Zeppelträger!"

Er wollte im Amtsblatt seinen Kunden eigentlich nur ein frohes Osterfest wünschen, ihnen für die Treue und ihr Vertrauen danken, nebenher für das eigene 30-jährige Unternehmensjubiläum werben und in einem Aufwisch auch nach Lehrlingen für das kommende Jahr suchen – doch am Ende sorgte Dachdeckermeister Ronney W. aus Sachsen (Deutschland) für einen handfesten Skandal, der in ganz Deutschland (und über die Grenzen hinaus) für wütendes und verständnisloses Kopfschütteln sorgt.

Denn der Dachdecker zeigte sich bei der Lehrlingssuche wählerisch: "Ausbildungsplatz ab 2026 ABER: keine Hakennasen, Bimbos, Zeppelträger!" Es handelt sich hierbei um eine Anzeige im Amtsblatt der Stadt Sebnitz. Nun steht auch die Frage im Raum, wie es überhaupt zu einer Veröffentlichung kommen konnte.