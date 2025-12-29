Held von Sydney äußerte sich erstmals zu Anschlag

Sein Mut hat Menschen weltweit beeindruckt: Ahmed al-Ahmed hat bei dem tödlichen Terroranschlag am Bondi Beach in Sydney am 14. Dezember einen der Angreifer entwaffnet und wurde dabei selbst zweimal in den linken Arm geschossen. Die Aufnahmen von seinem beherzten Eingreifen wurden im Netz millionenfach geklickt. Jetzt äußerte sich der 44-Jährige erstmals öffentlich: "Meine Seele hat mich das tun lassen", sagte al-Ahmed dem amerikanischen Sender CBS.

"Ich wollte keine Menschen sterben sehen" Er habe kurz entschlossen einen der Täter von hinten gepackt und dessen Waffe ergriffen. "Alles in meinem Herzen und meinem Gehirn hat zusammengearbeitet, um Menschenleben zu retten", betonte er und fügte hinzu: "Ich spürte etwas, eine Kraft in meinem Körper, in meinem Gehirn, und ich wollte nicht mitansehen, wie Menschen vor meinen Augen getötet werden, ich wollte kein Blut sehen, ich wollte seine Waffe nicht hören, ich wollte nicht sehen, wie Menschen schreien und betteln und um Hilfe rufen." Dem australischen Sender ABC zufolge musste al-Ahmed - der ursprünglich aus Syrien stammte und mittlerweile australischer Staatsbürger ist - wegen seiner Verletzungen mehrfach operiert werden. Bei dem Anschlag auf ein jüdisches Fest am weltberühmten Strand Bondi Beach in Sydney starben 16 Menschen, unter ihnen ein Täter.