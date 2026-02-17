Sydney: Messerangriff auf offener Straße, ein Toter

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In Australiens Metropole Sydney hat ein Mann auf offener Straße mehrere Menschen mit einem Messer attackiert. Eine Person erlag noch am Tatort ihren schweren Verletzungen, zwei weitere wurden in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Die Tat ereignete sich am Morgen im Vorort Merrylands im Westen der Stadt in einer stark frequentierten Fußgängerzone.

"Willkürlicher Angriff" Der Angreifer flüchtete anschließend zu Fuß. Kurze Zeit später wurde ein Mann in der Nähe festgenommen und zu einer Polizeistation gebracht. Er soll wegen kleinerer Delikte bereits polizeibekannt gewesen sein. Die Hintergründe der Attacke waren noch unklar. Es soll aber keine Verbindungen zwischen den Opfern gegeben haben, wie Polizeisprecher Simon Glasser betonte. "Es scheint ein willkürlicher Angriff gewesen zu sein", sagte er. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein.