Sydney: Auto fuhr in russisches Konsulat

Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiautos
Ein 39-jähriger Mann wurde festgenommen.
01.09.25, 07:14
In Sydney hat ein Mann sein Auto gegen den Eingang des russischen Konsulats gelenkt. 

Die Polizei des Bundesstaates New South Wales war gerufen worden, da das Fahrzeug unerlaubt in der Einfahrt geparkt hatte. Beim Versuch, mit dem Fahrer zu sprechen, steuerte er auf die Tore zu, teilte die Polizei mit. Der 39-jährige Mann wurde festgenommen und kooperiert mit den Ermittlern. 

Die Hintergründe der Tat liegen noch im Dunkeln.

 Medien zeigten Bilder eines weißen Autos mit zwei eingeschlagenen Scheiben, das in der Nähe der russischen Flagge auf dem Rasen des Konsulats steht.

