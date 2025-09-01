Sydney: Auto fuhr in russisches Konsulat

In Sydney hat ein Mann sein Auto gegen den Eingang des russischen Konsulats gelenkt.

Die Polizei des Bundesstaates New South Wales war gerufen worden, da das Fahrzeug unerlaubt in der Einfahrt geparkt hatte. Beim Versuch, mit dem Fahrer zu sprechen, steuerte er auf die Tore zu, teilte die Polizei mit. Der 39-jährige Mann wurde festgenommen und kooperiert mit den Ermittlern.