Lustige Schminkpanne von ARD-Moderatorin Daubner im Live-TV

Witzige Panne im ARD-"Morgenmagazin": Eigentlich sollte "Tagesschau"-Sprecherin Susanne Daubner (64) die aktuellen Nachrichten vorlesen, doch statt ihrer Notizen hatte sie noch Schminksachen in der Hand.

Während die Moderatoren Anna Planken und Till Nassif für die 7.30-Uhr-Nachrichten zu Daubner übergeben wollten und sie dafür vom Sofa aus anmoderierten, sorgte sie auf dem im Hintergrund laufenden Bildschirm noch für Ordnung im Gesicht - und für Lacher auf beiden Seiten der Schalte.